Der Assistent, der im Werkzeug wohnt – Qualität sichern in der Montage

Zusatzpaket Premium in der Entertainmentausstattung für die nachfolgenden zwei Fahrzeuge, elektrische Fensterheber nur in den Vordertüren, die weiteren Karosserien mit automatisch öffnendem Kofferraumdeckel, dann viermal alle elektrischen Bedienelemente in der Serienausstattung und, und, und… So oder so ähnlich sieht die Realität in einer auf individuelle Kundenausstattung fokussierten Montage aus. Eine schwierige Herausforderung für die Fertigungsmitarbeiter an der Produktionslinie, die sich im Minutentakt auf neue Schraubprofile einstellen müssen, um sie korrekt und vollständig auszuführen. Mit einer Entwicklung des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS setzt die BMW Group in Regensburg ihren Monteuren in der Fertigung nun einen digitalen Assistenten direkt auf ihre Werkzeuge, in diesem Falle handgeführte Akkuschrauber. Von dort aus erhält der Fertigungsmitarbeiter für jeden Auftrag individuell die Rückmeldung auf seinem Gerät, ob alle Schraubvorgänge ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Fertig! – danach kommt die nächste Anleitung direkt auf die nur wenige zentimetergroße Kommunikationsbox, auf der über die intelligente Software des Fraunhofer IIS die Schraubrichtung, Anzahl und korrekte Bewegung in Echtzeit analysiert wird und der nächste Schritt an den Fertigungsmitarbeiter gemeldet wird.