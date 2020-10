Kann man Flugzeuge röntgen?

Doch solche spektakulären Objekte sind nicht der Alltag. Den verbringen Salamon und seine Kolleginnen und Kollegen vor allem mit dem Scannen von Autos, die in Crashtests an die Wand gefahren wurden. Denn im Gegensatz zum manuellen Zerlegen der Fahrzeuge sehen die Automobilhersteller in den CT-Aufnahmen wesentlich genauer, wie sich die Bauteile verformt haben.

»Das Potenzial der Röntgentechnik ist noch längst nicht ausgeschöpft«, ist Salamon überzeugt. Den Grund dafür sieht er in der mangelnden Akzeptanz bei der Bevölkerung. Auch Unternehmen sind seiner Meinung nach viel zu zögerlich. Obwohl es gerade in der Produktion noch viele Einsatzmöglichkeiten gebe, zum Beispiel in der automatisierten Qualitätskontrolle von Bauteilen.

In der Luft- und Raumfahrt hat man die Vorteile der Röntgentechnik für die Qualitätskontrolle schon erkannt. »Wir entwickeln gerade mit der Hochenergie-Computertomographie spezielle Technologien, um zum Beispiel 3D-gedruckte Satelliten-Triebwerkskomponenten aus hochfesten Werkstoffen zu scannen«, erklärt Salamon. Dabei will sein Team eine Auflösung von einem zehntel Millimeter erreichen.