KI im eigenen Unternehmen erfolgreich anwenden

»Unser Konsortialprojekt ist ein Rundum-Sorglos-Paket, darin liegt das Geheimnis seines Erfolgs«, sagt Anne Loos, Leiterin Geschäftsfeldentwicklung am Fraunhofer IIS/EAS. »Die Unternehmen erfahren, was KI ist und wo sich der Einsatz bei ihnen lohnt. Dann identifizieren wir gemeinsam den erfolgversprechendsten Use Case, entwickeln Lösungskonzepte, erstellen eine Roadmap und überprüfen, wie die konkrete Umsetzung aussehen kann. Am Ende haben die Teilnehmenden konkrete Handlungsempfehlungen und kennen potenzielle Partner, mit denen sie einen Use Case erfolgreich in ihrem Unternehmen umsetzen können.«