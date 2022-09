Test-Plattform für den mm-Wellenbereich (FR2-Plattform)

Welche Messkampagnen können wir mit der FR2-Plattform möglich machen?

Mit unserer 5G-FR2-Plattform können wir unseren Kunden und Partnern zeigen, wie Tests verschiedener 5G-Anwendungen im mm-Frequenzband stattfinden können, wie z. B. Videoübertragung mit hoher Datenrate mit Hilfe von MIMO erfolgen kann, oder wie eine genaue Entfernungsmessungen im cm-Bereich mit Hilfe von breitbandigen Positionsreferenzsignalen erfolgt. MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output) ist dabei eine Antennentechnologie, die von 5G-Nezen verwendet wird, um die spektrale Effizienz, die Datenraten, die Reichweite und die Kapazität von 5G-Netzen zu verbessern. Dabei steht ein breites Portfolio von FR2-Antennentypen bereit, um für jedes Szenario und jeden Einsatzzweck die jeweils beste Variante aus Sicht verschiedener KPIs einschließlich Energieeffizienz zu finden. Mit kalibrierten Antennen stellt die FR2-Plattform eine Möglichkeit für Funkkanalmessungen mit hoher Auflösung in Raum, Zeit und Frequenz dar (Channel Sounding). Kunden können also für ihre spezielle Funkumgebung die tatsächlichen Ausbreitungseigenschaften genau und in allen Dimensionen bestimmen lassen.