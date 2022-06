Digitale Souveränität – technologische Selbstbestimmung in Europa erhalten

Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit eines Wirtschaftsraums, digitale Technologien, die kritisch für Wettbewerbsfähigkeit und staatliche Handlungsfähigkeit sind, selbst entwickeln oder ohne einseitige Abhängigkeit von anderen Wirtschaftsräumen beziehen zu können. Nur so können wir auch darüber bestimmen und transparent machen, wie diese Technologien arbeiten, wie sie mit Daten umgehen und letztendlich, wie sie unsere Freiheit erhalten.

Europäische Chip-Produktion steigern

In der Mikroelektronik liegen die Stärken Deutschlands und Europas im Design, Hetero-Integration/Advanced Packaging sowie in mikromechanischen Systemen (MEMS), Optoelektronik und der Leistungselektronik. Fraunhofer und die Forschungsfabrik Mikroelektronik geben hier wichtige Impulse entlang der Wertschöpfungskette, angefangen von Design bis hin zu Prototyping und Produktion von kleinen Stückzahlen. Bei der industriellen Fertigung von hochintegrierten Mikrochips bestehen sehr große Abhängigkeiten von Halbleiter-Fabs in Asien. Diese Lücke soll der von der Europäischen Kommission für 2022 beschlossene »European Chips Act« schließen und Ansiedlungen und Ausbau in Europa unterstützen. Für die Produktion von Halbleitern in der EU sollen rund 43 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden mit dem Ziel, den Anteil der Fertigung in Europa signifikant zu steigern.