Mit der App InnoHikes Technologie entdecken - Meistern Sie spannende KI-Challenges am Fraunhofer IIS und in der ganzen Metropolregion Nürnberg

Die App InnoHikes ist ein Projekt der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Das Ziel: Innovationstreiber in der Metropolregion Nürnberg sichtbarer machen. In verschiedenen Quiz und Challenges können die App-Nutzerinnen und Nutzer zukunftsweisende Technologien und die Unternehmen dahinter kennenlernen und so die Region von ihrer innovativsten Seite erleben. Sie erfahren im Beitrag mehr über die Hintergründe der InnoHikes und erhalten einen Vorgeschmack, was das Fraunhofer IIS dort für Sie bereithält.