Dabei beziehen sich die Lösungen nicht nur auf das E-Government in der Stadtverwaltung und auf die städtische Infrastruktur. Sie beinhalten auch Aspekte, die unsere Wohn- und Lebenssituation, Fortbewegung, Versorgung, Gesundheit und Bildung betreffen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer IIS integrieren smarte Lösungen in unseren Lebensalltag. Das Stichwort lautet »Transformationsunterstützung«. »Am Fraunhofer IIS gehen wir davon aus, dass jede Stadt und Region ganz individuelle Herausforderungen hat. Wir führen für Kommunen Regionalanalysen durch und erschließen dazu auch neue Datenquellen wie Geodaten, um die Ausgangssituation festzustellen«, erklärt Nadja Hoßbach. Wenn es um die Transformation zur Smart City geht, begleiten Nadja Hoßbach und Karlheinz Ronge Kommunen bei der Entwicklung einer Digitalstrategie und der Identifizierung von Use Cases. In Bezug auf die Datensicherheit sieht Karlheinz Ronge das Ziel darin, dass die Bürger und Bürgerinnen ihre Daten selbst verwalten können. »Jeder und jede muss die Möglichkeit haben, die persönlichen Daten einzusehen und zu korrigieren, um so mögliche Nachteile durch fehlerhafte Daten vermeiden zu können.«