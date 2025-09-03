Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS
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© Fraunhofer IIS

Die Zukunft des Hörens – »Fünf Minuten Zukunft«

1. April 2026

Die Videoreihe »Fünf Minuten Zukunft« der Fraunhofer-Gesellschaft bietet prägnante Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten aus verschiedenen Fraunhofer-Instituten, darunter das Fraunhofer IIS. In kurzen Interviews geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Einblick in ihre Arbeit und zeigen, wie technologische Entwicklungen in die Anwendung gelangen. Für das Fraunhofer IIS spricht Valentin Havenstein-Schilling im Interview über Audiocodecs, innovative Audiotechnologien und deren Einsatz im Broadcasting sowie für personalisierte Hörerlebnisse.

»Fünf Minuten Zukunft« - Audiotechnologie: MPEG-H Audio

Gutes Hören ist Lebensqualität – doch laute Umgebungen, undeutliche Dialoge oder Sprachbarrieren erschweren vielen Menschen den Zugang zu Audioinhalten. Gerade im Fernsehen oder Streaming wünschen sich Zuschauende oft nicht mehr Lautstärke insgesamt – sondern eine gezielte Anpassung, etwa eine Dialogverstärkung. Mit MPEG-H Audio hat das ‪Fraunhofer IIS‬ eine neue Generation von Audiotechnologie entwickelt. Damit kann der Filmton als „Audiobett“ mit separaten Audioobjekten übertragen werden. Ein solches Objekt ist z.B. der Dialog, den man entsprechend der eigenen Präferenzen innerhalb der Vorgaben der Filmschaffenden beeinflussen kann. Im Video-Interview erklärt Fraunhofer-Forscher Valentin Havenstein-Schilling, wie MPEG-H Audio für Personalisierung im Broadcasting eingesetzt werden kann und damit echten Mehrwert bringt – für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, für Nicht-Muttersprachlerinnen und -sprachler und für alle, die Klang bewusst erleben möchten.

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Forscher Valentin Havenstein-Schilling im Interview zu MPEG-H

»Fünf Minuten Zukunft« - Audiotechnologie: Raum »Mozart«

Um neue Audiocodecs entwickeln und zuverlässig bewerten zu können, braucht es eine akustische Umgebung, die präzise und reproduzierbare Ergebnisse ermöglicht. Genau das bietet der Raum »Mozart« als Herzstück der Hörtestmethodik am Fraunhofer IIS. Der Raum ist mit 38 Lautsprechern ausgestattet, die alle über einen linearen Frequenzgang verfügen und somit ohne klangliche Verschiebungen arbeiten. Dank seiner schwingungstechnisch entkoppelten Raum-in-Raum-Konstruktion entsteht eine vollkommen einhüllende Klangumgebung rund um den Abhörplatz.

Als einer von nur wenigen Räumen dieser Art weltweit bringt »Mozart« unterschiedliche Expertisen zusammen: sogenannte Expert Listener, die technische Artefakte im Audiomaterial präzise wahrnehmen und damit den Entwicklerteams helfen, Codecs technisch zu optimieren, sowie Tonmeisterinnen und Toningenieure, die zusätzlich die ästhetische Qualität beurteilen. Im Video-Interview erklärt Valentin Havenstein-Schilling, wie auf diese Weise Audiocodecs entstehen, die nicht nur hocheffizient sind, sondern auch höchsten klanglichen Ansprüchen gerecht werden.

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Der Raum »Mozart« als Herzstück der Hörtestmethodik am Fraunhofer IIS

»Fünf Minuten Zukunft« - Audiotechnologie: MPEG-H Audio in der Anwendung

Personalisierbares Hören und umhüllender 3D-Klang: Das kann die MPEG-H-Audio-Technologie vom Fraunhofer IIS. Der Audiocodec lässt sich leicht in jedes Endgerät implementieren und auch auf bestehenden Fernsehern kostengünstig nachrüsten. Brasilien hat sich für die Einführung der Technologie entschieden.

Welche weiteren Vorteile der MPEG-H Audio hat und warum sich brasilianische Fußballfans vor dem Fernseher künftig nicht mehr von den Stadiongesängen der gegnerischen Mannschaft stören lassen müssen, erklärt Valentin Havenstein-Schilling im dritten Teil des Video-Interviews »Fünf Minuten Zukunft«.

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Die Fraunhofer-IIS-Technologie MPEG-H Audio im Einsatz im brasilianischen Fernsehen

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