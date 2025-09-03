Um neue Audiocodecs entwickeln und zuverlässig bewerten zu können, braucht es eine akustische Umgebung, die präzise und reproduzierbare Ergebnisse ermöglicht. Genau das bietet der Raum »Mozart« als Herzstück der Hörtestmethodik am Fraunhofer IIS. Der Raum ist mit 38 Lautsprechern ausgestattet, die alle über einen linearen Frequenzgang verfügen und somit ohne klangliche Verschiebungen arbeiten. Dank seiner schwingungstechnisch entkoppelten Raum-in-Raum-Konstruktion entsteht eine vollkommen einhüllende Klangumgebung rund um den Abhörplatz.

Als einer von nur wenigen Räumen dieser Art weltweit bringt »Mozart« unterschiedliche Expertisen zusammen: sogenannte Expert Listener, die technische Artefakte im Audiomaterial präzise wahrnehmen und damit den Entwicklerteams helfen, Codecs technisch zu optimieren, sowie Tonmeisterinnen und Toningenieure, die zusätzlich die ästhetische Qualität beurteilen. Im Video-Interview erklärt Valentin Havenstein-Schilling, wie auf diese Weise Audiocodecs entstehen, die nicht nur hocheffizient sind, sondern auch höchsten klanglichen Ansprüchen gerecht werden.