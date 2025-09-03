Die Videoreihe »Fünf Minuten Zukunft« der Fraunhofer-Gesellschaft bietet prägnante Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten aus verschiedenen Fraunhofer-Instituten, darunter das Fraunhofer IIS. In kurzen Interviews geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Einblick in ihre Arbeit und zeigen, wie technologische Entwicklungen in die Anwendung gelangen. Für das Fraunhofer IIS spricht Valentin Havenstein-Schilling im Interview über Audiocodecs, innovative Audiotechnologien und deren Einsatz im Broadcasting sowie für personalisierte Hörerlebnisse.