Wie verteilt man knappe Schutzausrüstung in den Corona-Krisenzeiten fair und schnell?

»Es fehlte eigentlich an allem«, fasst Markus Weissenbäck die Situation im Nürnberger Land zur Corona-Pandemiezeit zusammen. Der Mathematiker leitet das Projekt FACE (Fair and Fast Allocation of Scarce Protection Equipment) am Fraunhofer IIS in der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services. Die Expertinnen und Experten haben ein anwenderfreundliches Tool entwickelt, das die Verteilung knapper Schutzausrüstung schneller, fairer und transparenter macht. Auch wenn Weissenbäck bei der Namensgebung des Projektes zuerst an Gesichter dachte, die Masken benötigen, geht es bei FACE auch um Desinfektionsmittel, Handschuhe oder andere Schutzausrüstungen wie Einmalkittel oder Visiere.