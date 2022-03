Drei Phasen bis zum Ziel

Begonnen hat das Projekt mit SEC-Learn-Takeoff: In dieser sechsmonatigen Phase taten sich die elf Institute zusammen, um eine gemeinsame Vision für das Projekt zu entwickeln. Aufgaben wurden abgesteckt, das Endprodukt kritisch in Betracht gezogen: Kann ein SNN kombiniert mit Federated Learning überhaupt funktionieren? Als Ergebnis wurden zunächst einmal Konzepte dafür erstellt, wie man dieses Ziel erreichen könnte.

Darauf folgte SEC-Learn-Fly. Bei diesem Schritt ging es in die Entwicklung der einzelnen Komponenten, deren Konzepte zuvor erarbeitet wurden. Das Fraunhofer IIS übernahm hierbei die Entwicklung eines Testchips mit Synaptischen Verbindungsgewichten und gepulsten Neuronen, mit dem Ziel, am Ende von SEC-Learn-Fly zu einem Tape-Out, dem Endergebnis des Designprozesses zu kommen. Dieser Chip ist vor kurzem in Produktion gegangen. In Folge dessen soll geprüft werden, inwiefern der mixed-signal Test-Chip energiesparsamer sein kann als äquivalente (Software-basierte) Lösungen in Standardhardware. Damit bricht auch die letzte Phase an, in der sich SEC-Learn jetzt befindet: SEC-Learn-Arrival.

Dieses auf zweieinhalb Jahre angelegte Abschlussprojekt hat die endgültige Entwicklung eines funktionierenden neuromorphen Hardwarebeschleunigers in Verbindung mit Federated Learning und dessen Integration in eine Hardwareplattform zum Ziel. Während in den Phasen zuvor Aufgaben abgesteckt und erste Komponenten entwickelt wurden, geht es nun darum, diese Komponenten zusammenzuführen. Das Fraunhofer IIS bietet hier zusammen mit dem Fraunhofer EMFT durch seinen SNN-Chip einen wichtigen Baustein für den weiteren Erfolg des Projekts. Die Tests, die mit dem SNN-Chip durchgeführt werden, bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts.