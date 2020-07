»Wir werden mit KI Lösungen entwickeln, die wir mit klassischen Methoden nicht erreichen.«

Apropos Sensorik: Kognitive Sensorik ist eines der großen Leitthemen des Fraunhofer IIS. Wie genau verknüpfen Sie es mit KI?

Albert Heuberger: Wofür wir stehen, sind KI-befähigte intelligente kognitive Sensoren, die man wiederum in größere autonome komplexe technische Systeme einbauen kann. Und kognitive Sensorik heißt, dass ein Bildsensor nicht nur Zeilen und Pixel aufnimmt, sondern dass er diese Bildinformationen intelligent auswertet, z. B. Bildinhalte erkennt und interpretiert. Dieses Prinzip kann man auf viele andere Sensoren übertragen, z.B. auf Sprachsensoren und Ortsbestimmungen. Wir werden sicherlich nicht komplette Systeme bauen, wie den autonom operierenden Wartungsroboter oder autonom fahrende Autos. Aber wir werden wichtige Komponenten liefern und so Beiträge dazu leisten, dass diese Systeme z. B. mit besseren Ortssensoren und besserer Signalverarbeitung ausgestattet sind, damit sie besser kommunizieren können und damit man sie besser zum Beispiel durch Sprachinterfaces bedienen kann. Deshalb fokussieren wir auf unsere Stärken. Wir versuchen die Technologien, bei denen wir Expertise haben, noch besser zu machen und fokussieren auf Bereiche, in denen wir stark sind.

Welche Beispiele können Sie dafür nennen?

Bernhard Grill: Auf vielen Gebieten haben wir Weltklasseniveau erreicht. Unsere Kernkompetenzen und das Know-how werden wir dahingehend ausspielen, indem wir für konkrete industrielle Problemstellungen Lösungen entwickeln, die mit klassischen Methoden nicht erreicht werden können.

Die Sprachassistenten, die es derzeit gibt z. B., sind weit davon entfernt, wirklich intelligent zu sein. Sie sind auf einzelne Anwendungen trainiert, haben aber kein richtiges Sprachverständnis. Wenn Sie in Zukunft mit Ihren Geräten sprechen und ihnen sagen können, was Sie brauchen, wird das die Bedienung revolutionieren. In unserem Leitthema Audio- und Medientechnologien arbeiten wir daran.

Albert Heuberger: Zum Beispiel im Bereich Materialprüfungssysteme liegt unser Know-how in der klassischen Bildverarbeitung und Bildauswertung. Wir setzen Methoden der KI wie zum Beispiel maschinelles Lernen ein, um etwa Fehler automatisch zu finden oder um Industrieanlagen selbstständig und intelligent zu konfigurieren. KI versetzt uns in die Lage, noch einmal deutlich mehr Leistung anbieten zu können und Systeme zu bauen, die noch viel besser und genauer detektieren und die intuitiv das tun, was benötigt wird. Dies ist eine Zukunftsvision, die uns herausfordert.