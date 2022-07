Mehr Vernetzung, große Anerkennung: Prof. Dr. Ute Schmid ist ab sofort EurAI Fellow

In der European Association for Artificial Intelligence (EurAI) kommen wissenschaftliche Institutionen zusammen, die sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen. Jährlich werden etwa 3% der Mitglieder EurAI Societies zum EurAI Fellow gekürt. Unter den diesjährigen vier neuen Fellows wurde auch Prof. Dr. Ute Schmid ausgezeichnet. Die Professorin für Angewandte Informatik, insbesondere Kognitive Systeme, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Projektleiterin der Gruppe Comprehensible AI am Fraunhofer IIS erklärt, was die Auszeichnung für sie und ihre Forschung bedeutet und blickt auf ihre Forschungsergebnisse der letzten Jahre zurück.