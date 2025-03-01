Medizinische Sensorik für den Katastrophenfall

Im Forschungsprojekt ViseKat entwickeln Forschende ein drahtloses Vitalsensorikpflaster für den Katastrophenfall, das Einsatzkräfte bei der Einschätzung und kontinuierlichen Überwachung von Patientinnen und Patienten unterstützen soll. 2026 wurde der Forschungsantrag bewilligt – bis 2029 soll ein Prototyp entstehen, der insbesondere im Szenario eines Massenanfalls von Verletzten (MANV) zusätzlichen Handlungsspielraum durch verlässliche Echtzeitdaten schaffen kann. Im Interview ordnet Norman Pfeiffer, Gruppenleiter Medizinische Sensorsysteme am Fraunhofer IIS, die Ziele und Herausforderungen des Vorhabens ein.