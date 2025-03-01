Medizinische Sensorik für den Katastrophenfall

Bei einem Massenanfall von Verletzten müssen medizinische Entscheidungen unter extremem Zeit‑ und Personalmangel getroffen werden. Die Triage basiert meist auf einer kurzen Momentaufnahme: Vitalparameter werden einmal erhoben, anschließend fehlen häufig die Kapazitäten, um den Zustand der Patientinnen und Patienten kontinuierlich zu überwachen. Kritische Verschlechterungen werden dadurch unter Umständen zu spät erkannt – mit direkten Auswirkungen auf die Überlebenschancen.

Mit ViseKat adressieren wir genau diese Lücke zwischen Vorsichtung und weiterer Versorgung. Unser Ziel ist es, Einsatzkräfte dabei zu unterstützen, Veränderungen des Patientenzustands frühzeitig zu erkennen und Behandlungsprioritäten dynamisch anzupassen. Unsere Vision ist eine Optimierung des Prozesses insgesamt. Technologische Unterstützung kann dabei helfen, knappe Ressourcen besser und gezielter einzusetzen. Dies ist gerade vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterereignisse, globaler Krisen und komplexer Einsatzlagen zunehmend relevant.