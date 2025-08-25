Technologiezentrum Phänotypisierung: So können Zuckerrüben dem Klimawandel trotzen

Für ein umfassendes Bild: Zwei- und dreidimensionale Aufnahmen

Für die Phänotypisierung wurde spezielle Sensorik entwickelt, um Pflanzen mithilfe von Kameras zwei- und dreidimensional aufzunehmen. Ein Algorithmus rekonstruiert aus den Rohdaten dann ein täuschend echtes Abbild. Künftig möchten die Forschenden außerdem Nahinfrarot-Daten nutzen, um Informationen zu erhalten, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Seine Erkenntnisse erprobt das Team am Technologiezentrum Phänotypisierung in Merkendorf, am dortigen Standort der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.