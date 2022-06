Innovationspreis Reallabore 2022 geht an Forschungsprojekt für digitale Kompetenz im Medizinbereich

»Das ist ein sehr wichtiges Projekt zur Stärkung der digitalen Kompetenz und Innovationskraft der Gesundheits- und Pflegebranche«, sagt Christian Weigand, der Leiter des Mobile Health Lab. »Ziel ist u.a., die Fähigkeit und Selbstbestimmung der Bevölkerung im Umgang mit ihren Gesundheits- und Pflegedaten zu stärken.«



Im Forschungsprojekt TEAM-X unterstützt das Mobile Health Lab bei der Identifikation und Definition notwendiger Komponenten für die Softwarearchitektur, bei der Spezifikation und Implementierung eines harmonisierten Datenmodells und standardisierter Schnittstellen. Darüber hinaus steuert es seine Expertise bei der Konzeption und Durchführung von Analysen zum technischen Qualitätsmanagement bei.



Das Mobile Health Lab (MHL) des Fraunhofer IIS in Bamberg beschäftigt sich mit der Entwicklung telemedizinischer Lösungen für Digital Health Anwendungen sowie standardisierter Kommunikation medizinischer Daten innerhalb föderierter Datenökosysteme. Datenschutz, Patienten-Empowerment sowie Interoperabilität zu verschiedenen Digital Health Services stehen dabei im Zentrum.



Basis für eine digitales und vernetztes Medizin-Ökosystem



TEAM-X ist die Abkürzung von Trusted Ecosystem of Applied Medical Data eXchange und soll die Basis für eine zukunftsweisende Gesundheits- und Pflegeversorgung legen. Ein auf GAIA-X basierendes geschütztes digitales Datenökosystem bietet dazu das Fundament. Darauf aufbauend werden Ansätze erprobt, um die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit ihren Daten zu erhöhen. Außerdem werden Lösungen im Bereich der Pflegegesundheit sowie der Frauengesundheit in realer Umgebung getestet. Mit Blick auf die besonders schutzwürdigen Gesundheitsdaten sollen Weiterentwicklungsbedarfe im regulatorischen Rahmenwerk herausgearbeitet werden.



Das Forschungsprojekt TEAM-X startete Anfang 2022, es hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Der Innovationspreis des BMWK will Reallabore sichtbar machen und innovative Ideen würdigen. In Reallaboren werden Innovationen unter realen Bedingungen für einen gewissen Zeitraum erprobt und adaptiert.



Die Preisverleihung fand am 31. Mai 2022 im Café Moskau in Berlin statt. Insgesamt wurden zehn Projekte ausgezeichnet, jeweils drei in den Kategorien Einblicke, Ausblicke und Rückblicke. Ein Sonderpreis wurde via Publikumsvoting ermittelt.





Weitere Informationen

Mobile Health Lab

BMWK - TEAM-X - Trusted Ecosystem of Applied Medical Data eXchange