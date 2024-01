Überprüfen, Recyclen, Optimieren: Eine Reise in die Zukunft von Energiespeichern und Batterietechnologien

Am Entwicklungszentrum Röntgentechnik des Fraunhofer IIS erdenken kluge Köpfe neue Ansätze, um mit ihrer Forschung und Entwicklung einen entscheidenden Beitrag zur Klimawende zu leisten. Dr. Steven Oeckl, Leiter der Abteilung Produktionsmonitoring, betont: »Wir haben in jedem einzelnen Sektor des Batterie-Lebenszyklus Anknüpfungspunkte und Technologien, die gewinnbringend für Industrie und Umwelt eingesetzt werden können. Dazu werden wir in dieser Magazinserie auch konkrete Anwendungsbeispiele nennen und einen Ausblick geben, was Weiteres zu erwarten sein wird. Natürlich wollen wir hiermit auch einen Kommunikationskanal aufmachen, sodass Leute, die sich für das Thema interessieren, mit uns in Kontakt treten können«,

Kommen Sie mit auf eine Reise in das Innere der Energiespeicher, in die Fabriken der Mobilitätswende, zu riesigen Teilchenbeschleunigern und mikroskopisch kleinen Nanopartikeln.