Verlässliche Batterien: Wie XXL-Computertomographie für Sicherheit auf Straßen und in der Garage sorgt

Kann die Technologien auch nach Unfällen genutzt werden, um Schäden zu analysieren?

Natürlich. Allerdings lohnt sich das für Privatpersonen aufgrund der hohen Kosten noch nicht. Das Verfahren kommt derzeit vornehmlich in der Entwicklung von Elektroautos, beispielsweise nach einem Crashtest, zum Einsatz. Da kann zunächst erst mal niemand hineinsehen, was nun genau mit den verschiedenen Modulen passiert ist. Meist werden die Testobjekte einfach verschrottet. Man vertraut da den Simulationen und Experimenten, die man mit Batterie-Dummies gemacht hat. Diese wiegen zwar gleich viel wie ihr echtes Pendant, und man kann sie ohne Risiken aufschneiden, um sie zu analysieren. In der Detailschärfe der XXL-CT zu prüfen, ob die Zellen alle noch an der Stelle sind, wo sie hingehören, ob die Zellen alle noch intakt sind, das ist allerdings weltweit einzigartig und mit solch herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen.

Momentan können Industriekunden die Technologie nur am Standort Fürth nutzen. Steht es denn im Raum, sie auch an die Kunden auszuliefern?

Auf jeden Fall. Wir haben ein Partnerunternehmen, das unsere Technologie direkt vermarktet und schlüsselfertig ausliefern kann. Das Interesse ist da. Nun gilt es die Anwendung möglichst in die Entwicklungs- und Produktionsprozesse einzubinden, um den Mehrwert des Verfahrens nutzbar zu machen. Hierzu planen wir unser Leistungsangebot zu erweitern und den Zugang für regelmäßige Nutzer über Rahmenverträge zu vereinfachen. So erhoffen wir uns die Nutzung von der aktuell eher forensischen Einzelfallbetrachtung hin zu einem Standardwerkzeug zu etablieren.

Gibt es Kunden, die die XXL-CT schon selbst implementiert haben?

Seit wir vor 13 Jahren damit angefangen haben, sind etliche Firmen nachgezogen, die inzwischen ähnliche Technologien auf dem Markt anbieten – allerdings in kleinerer Baugröße. So kann ich schon sagen, dass wir mit unserer Idee den XXL-Hochenergie-CT-Markt überhaupt erst etabliert haben.

Was ist Ihre Vision für die Zukunft?

Perspektivisch ist die Weiterentwicklung zur Gantry-CT das, was der Technologie einem noch größeren Markt öffnen wird. Darunter versteht man die röhrenförmige CT-Struktur, wie man sie vom Arzt kennt. Aktuell werden längliche Objekte wie Autos oder Batteriemodule hochkant analysiert. Mit der geplanten Gantry-CT werden diese Objekte in Zukunft in ihrer nativen Lage gescannt, was die Aufwände und Risiken beim Probenhandling minimiert.

Letztlich wollen wir mit unserer Arbeit nicht nur die Qualitätssicherung bereichern, sondern gerade auch in der Produktentwicklung von neuen Batteriemodulen und Antriebsbatterien der deutschen Automobilwirtschaft ein neues Werkzeug an die Hand geben, das hilft die Produkte noch besser und sicherer zu machen. Denn die hohen Qualitätsstandards der deutschen Automobilhersteller sind und bleiben ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Automobil-Standort Deutschland.

Herr Salamon, vielen Dank für das Gespräch!