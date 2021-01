Fraunhofer IIS startet Testservice und Markenprogramm für xHE-AAC-Audiocodec

Erlangen: Das Fraunhofer IIS bietet ab sofort einen webbasierten Testservice an, mit dem Entwickler und Hersteller ihre Implementierungen des xHE-AAC®-Audiocodecs auf Konformität mit den MPEG-Standards prüfen können. Mit dem unter https://test.xhe-aac.com erreichbaren Dienst können registrierte Nutzer sowohl Encoder als auch Decoder testen.

xHE-AAC bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern zahlreiche neue Funktionen, wie obligatorische Lautheits- und Dynamikanpassung oder spezielle Stream-Einsprungpunkte für nahtlose Bitratenumschaltung, die in MPEG-Konformitätstests nicht vollständig abgedeckt werden. Mit dem neuen Testdienst gibt es nun eine einfache Möglichkeit, xHE-AAC-Implementierungen auch für diese erweiterten Funktionen zu validieren, sowie allgemeine Coding-Tools zu testen.



Fraunhofer lizenziert zudem die Nutzung des Markenzeichens »xHE-AAC« kostenlos für Produkte, die den Test bestehen: »Mit dem xHE-AAC Trademark Program erweitert das Fraunhofer IIS seine Markenprogramme von MPEG-H auf die AAC-Codec-Familie. Das xHE-AAC-Markenzeichen ermöglicht Herstellern und Verbrauchern zu erkennen welche Produkte auf Interoperabilität mit den erweiterten Funktionen des xHE-AAC-Codecs getestet wurden«, sagt Robert Bleidt, Division General Manager, Fraunhofer USA DMT*.



xHE-AAC, die Kombination aus Extended HE-AAC und MPEG-D DRC, ist das jüngste Mitglied der AAC-Codec-Familie und bietet verbesserte Audioqualität bei niedrigen Datenraten, nahtloses Umschalten über einen Bereich von 12-500 kbit/s für Stereosignale sowie obligatorische Lautheits- und Dynamikanpassung. xHE-AAC-Decoder können auch Inhalte wiedergeben, die in einer früheren AAC-Version kodiert wurden, und sind in den neuesten Betriebssystemen und Produkten von Apple, Android sowie Amazon nativ enthalten. Kürzlich hat Fraunhofer die xHE-AAC-Software an Microsoft und Netflix lizenziert.



xHE-AAC- und MPEG-D DRC-Patente sind ohne Aufpreis im Lizenzprogramm für AAC-Patente enthalten, das von VIA Licensing verwaltet wird.

Eine Demonstration der verbesserten Audioqualität und der neuen Funktionen von xHE-AAC im Vergleich zu HE-AAC ist auf einer AAC-Wiedergabe-Testseite von Fraunhofer unter https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/xhe-aac-compare-tab.html verfügbar.



Informationen zur Lizenzierung der Marke sind auf Anfrage erhältlich: xHE-AAC-trademark-admin@iis.fraunhofer.de



xHE-AAC ist ein eingetragenes Markenzeichen von Fraunhofer in Deutschland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



* Fraunhofer USA Digital Media Technologies DMT, eine Division von Fraunhofer USA, Inc.

Fraunhofer USA Inc. ist eine rechtlich unabhängige Tochtergesellschaft der Fraunhofer-Gesellschaft.