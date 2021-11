mioty-Technologie für Low Power Wide Area Networks und massive IoT-Anwendungen in neue SoC-Plattform von Silicon Labs integriert

Der bidirektionale Funk-Chip steigert die Effizienz und Leistungsfähigkeit einer Vielzahl von IoT-Anwendungen. Neue Funktionen wie die Konfiguration von Geräteeinstellungen und die Bestätigung von übermittelten Funknachrichten optimieren Prozesse im Gebäudemanagement, in Smart-City-Anwendungen und in industriellen IoT-Implementierungen. Das mioty-Protokoll bietet Robustheit aufgrund seines speziellen Telegram Splittings, das die Nachricht in einzelne Nachrichtenpakete zerlegt und sie dann zuverlässig und energieeffizient überträgt. Dank der hohen Störsicherheit kann mioty parallel zu anderen Kommunikationstechnologien eingesetzt werden.

Je mehr IoT-Anwendungen es in der Praxis gibt, desto höher sind die Anforderungen an die drahtlose Konnektivität. Das bedeutet hohe Reichweiten, eine große Anzahl von Sensoren für so genannte »Massive IoT«-Anwendungen mit mehreren hunderttausend Sensoren, geringer Energieverbrauch, zuverlässige und robuste Übertragung, und dies auch in schwierigen Umgebungen. Durch den IoT-Standard mioty und sein Telegram-Splitting kann dies gelöst werden. Mioty als Softwarelösung ist jetzt auch im neuesten SoC von Silicon Labs verfügbar.

Überzeugende Ergebnisse

Erste Testmessungen für reale IoT-Anwendungen zeigen eine extrem hohe Empfangsempfindlichkeit insbesondere für den Downlink des Chipsatzes. Im Vergleich zum Vorgängerchip EFR32FG14 wird eine deutliche Steigerung der Sensitivität erreicht. Auch der Strombedarf zum Senden ist außergewöhnlich niedrig: Für den Downlink bieten die FG23-Implementierungen 5 dB mehr Empfindlichkeit im Vergleich zum Vorgängerchip.