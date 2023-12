Preethi Vigneesha Govindaraj arbeitet in der Gruppe Integrierte Sensorelektronik. Ihr Sepzialgebiet ist High-Speed-Analog-Design.

Sie hat Elektrotechnik und Elektronik in Chennai, Tamilnadu, Indien studiert und das Masterstudium in Nanoelektronischen Systemen an der TU Dresden abgeleistet. Während des Studiums hat sie ihre Masterarbeit am Fraunhofer-Institut für Elektronische Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT in München geschrieben und als studentische Hilfskraft am Fraunhofer IIS begonnen.