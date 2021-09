»Design & Forschung vs. Pandemien«: Summercamp 2021 setzt auf Impulse zwischen Disziplinen

Seit 2018 setzt sich das Fraunhofer-Netzwerk »Wissenschaft, Kunst und Design« dafür ein, unterschiedliche Disziplinen in einen schöpferischen Dialog zu bringen. Fachspezifische Denkweisen aufzubrechen, neue Sichtweisen zu eröffnen und unterschiedliche Kompetenzen und Expertisen zusammenzuführen, ist Ziel des Summercamps. In diesem Jahr hatten Studierende aus dem Bereich Design, die an Hochschulen und Universitäten in Deutschland und Österreich studieren, die Möglichkeit, Teil des Summercamps zu sein. Zusammen mit Forschenden aus der angewandten Wissenschaft arbeiteten sie an unterschiedlichen Themenstellungen und entwickelten innovative Ideen bis hin zu Prototypen und Use-Cases.

Mit interdisziplinärer Expertise gegen Pandemien

Im Summercamp wurde das Thema Pandemie in den Fokus gerückt. Aus einer Vielzahl von gesundheitsspezifischen Forschungsprojekten, zu denen an Fraunhofer-Instituten geforscht wird, wurden drei Themenschwerpunkte zur Bearbeitung ausgewählt: