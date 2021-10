HallinOne®-Produkte des Fraunhofer IIS über die LZE GmbH beziehbar

HallinOne® -Technologie



Die HallinOne®-Technologie ermöglicht Messungen aller Magnetfeldkomponenten in drei Dimensionen durch die Erfassung von Magnetfeldern, welche sowohl senkrecht als auch parallel zur Chipoberfläche laufen. Dabei können Magnetfelder mit Stärken von wenigen Millitesla bis hin zu einigen Tesla hoch aufgelöst erfasst werden. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre wurde die HallinOne®-Technologie erfolgreich in mehr als 50 Mio. Geräte integriert.



Der 3D-Magnetfeldsensor FH3D02 kann dank Kostenvorteilen, Robustheit und der Möglichkeit der flächenmäßigen Anordnung in vielfältigen Anwendungen, wie z.B. zur Positionserfassung im Consumer-, Industrie- und Automotive-Bereich, oder zur Stromabtastung eingesetzt werden.

»Unsere Mission besteht darin, Hightech-Lösungen aus der Forschung in die Wirtschaft zu bringen. Der 3D-Magnetfeldsensor mit der innovativen HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS ist hierfür das beste Beispiel«, erklärt Dr. Christian Forster, Geschäftsführer der LZE GmbH.

