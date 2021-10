»g’scheid schlau« in vier Tagen – Das Fraunhofer IIS ist beim digitalen Langen Wochenende der Wissenschaften dabei

Quantified Health – Wie Sensorik und Digitale Medizin unsere Gesundheitsversorgung verändern

Nicht nur telemedizinische Sprechstunden und Apps auf Rezept sind auf dem Vormarsch. Smarte tragbare Sensoren und KI-Verfahren sind Schlüsseltechnologien für patientenzentrierte Gesundheitslösungen, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können. Samstag, 23. Oktober 2021, 19:30 Uhr

Karriere am Fraunhofer IIS: Experteninterview mit Fragerunde

Die Karrierechancen am Fraunhofer IIS lotet ein Experteninterview mit Fragerunde aus. Wie sieht die Welt von morgen aus, welche Innovationen gestalten sie? Der Zukunftsroboter Jojo044 interviewt drei Mitarbeitende zu ihren Werdegängen und ihrem beruflichen Alltag. Ergänzend dazu stellt der Kurzfilm »Karriere am Fraunhofer IIS« die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten in eine Wissenschaftskarriere am Forschungsinstitut in Erlangen-Tennenlohe dar. Samstag, 23. Oktober 2021 17:00 Uhr sowie in der Mediathek

Hinter den Kulissen: Die Schalllabore am Fraunhofer IIS

Wer sich für Audioentwicklung interessiert, kommt in der Mediathek auf seine Kosten: Im Film »Hinter den Kulissen: Die Schalllabore am Fraunhofer IIS« können die Teilnehmenden einen digitalen Rundgang durch die Schalllabore unternehmen und die vierte Generation an Audiotechnologien aus Erlangen kennenlernen. Verfügbar in der Mediathek

Industrielle Röntgentechnik in Fürth - von nano bis XXL

Im Rundgang durch den Forschungsbereich Entwicklungszentrum Röntgentechnik am Standort Fürth werden die Highlights der industriellen Röntgentechnik für Agrarwirtschaft und Automobilindustrie sowie die XXL-Computertomographie vorgestellt und erklärt. Verfügbar in der Mediathek

Ein gemeinsames KI-Forschungsnetzwerk der Fraunhofer-Institute IIS, IISB und IKS, der FAU Erlangen-Nürnberg und der LMU München ist das ADA Lovelace Center for Analytics, Data and Applications. Es wird in einem Vortrag mit ausgewählten Projekten vorgestellt, darunter die Optimierung der Fahrpläne im Nürnberger U-Bahn-Verkehr und die Steuerung der Material- und Patiententransporte im Krankenhaus. Freitag, 22. Oktober 2021, 21:30 Uhr und weitere Termine

Kostenfrei und für alle ist die Eröffnungsveranstaltung von »g’scheid schlau« am Donnerstag, den 21.Oktober 2021 um 20 Uhr. Für die weiteren Veranstaltungen sind Online-Tickets über www.gscheid-schlau.de erhältlich. Ein reguläres Ticket kostet 10 Euro.