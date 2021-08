JuniorAkademie Bayern 2021 in Waischenfeld: Begabte Jugendliche schnuppern in die Welt der Technik

Für besonders technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern ist es wieder soweit: Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bietet in Abstimmung mit den Deutschen JuniorAkademien (DJA) zum neunten Mal von 11. bis 20. August 2021 die JuniorAkademie Bayern auf dem Forschungscampus in Waischenfeld an.