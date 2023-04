Durchleuchtet: Die letzten Geheimnisse der Chiffriermaschinen

Auf einem Rollwagen werden zunächst fünf Chiffriergeräte aus der Sammlung des Deutschen Museums in die Halle gerollt und vorsichtig auf den Drehtellern des Scanners positioniert. Die Scans des schwergewichtigen Riesen-CTs dauern ihre Zeit – deshalb werden mehrere Objekte gleichzeitig gescannt. »Hierzu wurde eine spezielle Vorrichtung namens PolyCT aufgebaut, die für jede der fünf gleichzeitig zu scannenden Chiffriermaschinen die höchste Bildqualität garantiert und so den Scan ganzer Sammlungen besonders effizient macht«, erklärt Michael Salamon, Leiter der Gruppe Hochenergie Röntgensysteme am Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT. Eine der Chiffriermaschinen hat die Reise nach Fürth in Einzelteilen angetreten und wird unter den wachsamen Augen von Kuratorin Carola Dahlke vor Ort zusammengesetzt. Wenig später ist es soweit: Personal und Gäste begeben sich auf die andere Seite der dicken Stahltür, bevor der Scan beginnt – zum Schutz vor der starken Röntgenstrahlung in der Halle.

Matthias Göggerle, der am Forschungsinstitut des Deutschen Museums das Projekt »3D-Cipher« betreut, erklärt: »Am Ende der Scans werden wir 3D-Modelle von allen 60 Chiffriergeräten haben, die aus einer Zeitspanne von den 1870er-Jahren bis in die 1990er-Jahre stammen.« Jedes dieser 3D-Modelle aus dem Computertomographen setzt sich aus Tausenden einzelnen Röntgenbildern zusammen – man kann das Chiffriergerät aus jeder denkbaren Perspektive anschauen, drehen, auf jede Ebene im Inneren des Gerätes zoomen und einzelne Bauteile sogar digital »herausnehmen«. Diese 3D-Modelle sollen im Rahmen des Projekts, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, auch für Museumsbesucherinnen und -besucher sichtbar gemacht werden – mithilfe eines speziellen CT-Viewers, auf der Webseite mit eigenen Animationen oder im Rahmen einer App.