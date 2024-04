Kleiner Winkel, großer Effekt - Röntgenkleinwinkelstreuung für die Batterieforschung

Welche Anwendungsbeispiele gibt für die Röntgenkleinwinkelstreuung gibt es noch?

Generell kann jedes Material, das nanostrukturiert ist, untersucht werden. Heutzutage werden bei elektronischen Bauteilen immer mehr Materialien per Drucker aufgetragen. Mit einer flüssigen, metallischen Tinte werden so beispielsweise Leiterbahnen angebracht. Bei bestimmten Metallen kann das sehr schnell teuer werden, wenn dort Fehler wie beispielsweise eine falsche Partikelgröße auftreten – man denke an Gold oder Silbernanopartikel. Eine Überwachung mit Kleinwinkel-Röntgenstreuung würde sich also schnell rentieren.

Besonders interessant sind weiterhin Proben im Nanometerbereich, die sich in Lösungen befinden. Keine andere gängige Methode wie z.B. die Elektronenmikroskopie ist in der Lage, Größen-, Form-, oder Dichteinformationen der Proben im gewünschten Medium zu gewinnen, da diese zum Messen beispielsweise für das Vakuum getrocknet werden müssen.