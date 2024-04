Mehr Nachhaltigkeit durch den Ausweis für Batterien

Wie aber funktioniert die Technologie, mit der die Partikel identifiziert werden können, um so in die Vergangenheit der Batterie zu blicken? Daniel Haddad, Gruppenleiter am Entwicklungszentrum Röntgentechnik, gibt einen Einblick: “Für die Magnetpartikel-Spektroskopie benötigt man ein Material, das man als Kontrastmittel aus der Magnetresonanztomographie kennt: Eisenoxid-Nanopartikel". Bringt man diese Partikel in ein externes magnetisches Wechselfeld, folgen sie diesem mit ihrer Magnetisierung – was sich mit einer Empfangsspule detektieren lässt. Da die Partikel superparamagnetisch sind (also nur eine magnetische Domäne besitzen), ist das detektierte Signal nicht-linear. Deshalb erhält man nach einer Fourier-Transformation ein Spektrum. “Verschiedene Partikel haben unterschiedliche Spektren und können so verwendet werden, um Objekte mit einem spezifischen Code zu kennzeichnen” erklärt Daniel Haddad. Außerdem können Partikel so designt werden, dass ihr Spektrum Informationen über beispielsweise Beschaffenheit ihrer Umgebung und Umgebungsbedingungen liefern kann.

Wozu all das? „Aktuell haben wir beim Batterie-Recycling das Problem, dass wir sehr ineffizient vorgehen“. Meist hätten die Recycler kaum Informationen darüber, welche Materialien ihnen denn nun genau vorliegen. Mithilfe starker chemischer Mittel würden dann wichtige Elemente wie Kobalt oder Nickel herausgelöst, während der Rest oft verbrannt oder als Abfallstoff gelagert wird. „Die Hersteller wissen hingegen sehr genau, was in den Batteriezellen enthalten ist“. Diese Lücke soll mit der Magnetpartikel-Spektroskopie geschlossen werden.