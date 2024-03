Synchrotron-CT: Von brillanten Aufnahmen zu innovativen Ansätzen für Batterieentwicklung und Recycling

Bei Teilchenbeschleunigern denken die meisten zuerst an die Entdeckung neuartiger Elementarteilchen oder Forschung an Kernenergie. Dabei können sie noch so einiges mehr: Zum Beispiel Computertomographie. Speziell werden dafür Synchrotrons genutzt, Teilchenbeschleuniger, in denen Elektronen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. In diesem Beitrag erklären wir, wie diese Technologie dazu beitragen kann, elektrische Antriebssysteme und Batterien für Elektrofahrzeuge im Entwicklungsprozess sicherer zu machen, Recycling präziser und effizienter zu gestalten und selbst kleinste Defekte in Objekten mikrometergenau abzubilden.