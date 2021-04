BayQS behandelt das Thema Quantencomputing an den drei Themenschwerpunkten Sicherheit, Robustheit und Optimierung. Das Fraunhofer IIS bringt sich mit seinen Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich der QC-gestützen Optimierung von Systemen ein.

Prof. Alexander Martin, Institutsleiter am Fraunhofer IIS erläutert: »Quantencomputing ist das Next Level, um Optimierungsprobleme zu lösen. Dementsprechend werden wir unsere Expertise aus dem Bereich der klassischen Optimierung einbringen und darauf aufbauend Lösungen von komplexen realen Anwendungsproblemen mittels Quantencomputing erforschen. Wir arbeiten an Methoden der QC-gestützten Optimierung, um reale Probleme aus den Bereichen der Röntgen-Bildrekonstrution, des Beamformings im Mobilfunk als auch Planungs- und Routenprobleme aus der Logistik in Zukunft effizienter zu lösen.