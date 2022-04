Fraunhofer IIS stellt seine JPEG XS Software-Implementierung mit extrem niedriger Latenz vor

Das Fraunhofer IIS JPEG XS SDK (Software Development Kit) kann in dieser Kombination seine Stärken ausspielen: den hohen Anspruch an eine nahezu Verzögerung von »Null« sowie eine visuell verlustfreie Qualität mit Kompressionsverhältnissen bis zu 10:1. Die Fraunhofer Softwarelösung unterstützt zudem Auflösungen bis zu 8K und Bildraten von 24 bis 120 fps (Bildern pro Sekunde). JPEG XS ist für verschiedene Plattformen wie FPGA, ASIC und CPU optimiert und garantiert Robustheit über mehrere Generationen von Broadcast-Equipment.



»Wir freuen uns sehr, dass die JPEG XS-Implementierung zusammen mit unseren I/O-Videokarten die Erwartungen an eine extrem latenzarme Übertragung für professionelle Workflows in dieser gemeinsamen Anstrengung mit Fraunhofer und unserem Unternehmen erfüllen kann«, erklärt Gérald Olivier, Leiter des Produktmarketings bei DELTACAST.



JPEG XS zeichnet sich auch durch ein attraktives Lizenzierungsprogramm aus. JPEG XS ist auf die spezifischen Anforderungen der Broadcast- und Filmproduktionsindustrie sowie auf die hochwertige In-Haus-Distribution zugeschnitten. »Wir erwarten in Zukunft weitere Lösungen, die die Vorteile von JPEG XS für den Markt nutzbar machen, denn dies ist ein wesentlicher Bestandteil der angewandten Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten von Fraunhofer im Bereich Technologietransfer«, sagt Professor Siegfried Fößel, Leiter der Abteilung Bewegtbildtechnologien am Fraunhofer IIS. »Dafür haben wir ein Lizenzprogramm für JPEG XS aufgelegt, bei dem jeder Hersteller, Entwickler oder Provider das passende Lizenzmodell für sein Geschäft finden kann.«