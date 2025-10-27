Die Landwirtschaft sieht sich aufgrund der wachsenden Anforderungen an Umweltschutz, Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit bei begrenzten Landflächen, fossilen Ressourcen und Fachkräftemangel immer größeren Herausforderungen gegenüber. Mit hochindividualisierten, automatisierten und nachhaltigen Technologien leistet die Fraunhofer-Gesellschaft einen Beitrag zur langfristigen Sicherung und Zukunftsfähigkeit der regionalen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS liegt der Forschungsschwerpunkt speziell auf der Entwicklung und Erprobung von Technologien, die für die Phänotypisierung von Pflanzen und somit für die objektive Bewertung besonderer Pflanzenmerkmale und die Qualitätskontrolle eingesetzt werden.



Phänotypisierung im Fokus



Bei der Züchtung neuer Pflanzen liegt der Schwerpunkt auf resilienten Sorten, die den veränderten Umwelteinflüssen standhalten, qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe bieten und höhere Ernteerträge erzielen. Bei der Phänotypisierung werden Pflanzen analysiert, um ihre Reaktionen auf verschiedene Umwelteinflüsse zu verstehen und Sorten zu identifizieren, die trotz veränderter Bedingungen ausreichend Ertrag liefern. Mithilfe der multimodalen Sensortechnologien des Fraunhofer IIS kann dies nicht nur oberirdisch erfolgen, sondern kann auch hinsichtlich der Qualität von Saatgut und unterirdischen Wurzelstrukturen untersucht werden.