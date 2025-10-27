Smart Farming, Sensorik und Phänotypisierung – Innovationen für die Landwirtschaft von morgen
Fürth / Hannover: Die Landwirtschaft steht unter hohem Anpassungsdruck: Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit verlangen neue Lösungen. Gleichzeitig müssen Betriebe wettbewerbsfähig bleiben und die Versorgung sichern. Welche Rolle smarte Sensorik, KI-gestützte Analysen und Phänotypisierung dabei spielen, zeigt das Fraunhofer IIS vom 09. bis 15. November 2025 auf der AGRITECHNICA in Hannover (Halle 17, Stand B15).
Die Landwirtschaft sieht sich aufgrund der wachsenden Anforderungen an Umweltschutz, Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit bei begrenzten Landflächen, fossilen Ressourcen und Fachkräftemangel immer größeren Herausforderungen gegenüber. Mit hochindividualisierten, automatisierten und nachhaltigen Technologien leistet die Fraunhofer-Gesellschaft einen Beitrag zur langfristigen Sicherung und Zukunftsfähigkeit der regionalen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS liegt der Forschungsschwerpunkt speziell auf der Entwicklung und Erprobung von Technologien, die für die Phänotypisierung von Pflanzen und somit für die objektive Bewertung besonderer Pflanzenmerkmale und die Qualitätskontrolle eingesetzt werden.
Phänotypisierung im Fokus
Bei der Züchtung neuer Pflanzen liegt der Schwerpunkt auf resilienten Sorten, die den veränderten Umwelteinflüssen standhalten, qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe bieten und höhere Ernteerträge erzielen. Bei der Phänotypisierung werden Pflanzen analysiert, um ihre Reaktionen auf verschiedene Umwelteinflüsse zu verstehen und Sorten zu identifizieren, die trotz veränderter Bedingungen ausreichend Ertrag liefern. Mithilfe der multimodalen Sensortechnologien des Fraunhofer IIS kann dies nicht nur oberirdisch erfolgen, sondern kann auch hinsichtlich der Qualität von Saatgut und unterirdischen Wurzelstrukturen untersucht werden.
Unsere Lösungen für die Landwirtschaft auf der AGRITECHNICA 2025
Auf der weltweit größten Landwirtschaftsmesse AGRITECHNICA vom 09. bis 15. November 2025 in Hannover präsentiert das Fraunhofer IIS ein Sensorik- und Aktorik-Portfolie für die Landwirtschaft, das die Pflanze vom Saatgut bis zur Ernte technologisch begleitet.
Mit verschiedenen Ausstellungsstücken zeigen wir sowohl Lösungen in Gewächshausumgebung als auch für den Feldbetrieb. Diese umfassen die CT-gestützte Qualitätsbewertung von Saatgut und Keimlingen, eine optische Pflanzenerfassung in 3D zur gezielten Bestimmung von Biomasseproduktion, Pflanzenstruktur, Blattmorphologie und verschiedener Pflanzenvitalitätsindizes bis hin zur robotergestützten Feldplattform. Mithilfe des autonomen Feldroboters DeBiFiX (Determination of Biomass on the Field with X-ray) ist es beispielsweise möglich, detaillierte Biomassebestimmungen von wachsenden Pflanzen auf dem Feld zu treffen. Mit Röntgentechnik werden optisch unzugängliche Früchte wie Kichererbsen, Raps- oder Weizenkörner vollständig erfasst und digital ausgewertet.
Diese und viele weitere spannende Technologien zur Phänotypisierung präsentieren unsere Forschenden live am Stand der Fraunhofer-Gesellschaft in Halle 17, Stand B15 zur AGRITECHNICA in Hannover.