Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den größten Brandrisiken in Sortier- und Recyclinganlagen. Jährlich kommt es zu Tausenden von Bränden – ein Großteil davon ausgelöst durch unsachmäßig entsorgte Akkus in Elektrogeräten. Um Anlagen, Menschen und Infrastruktur deutlich besser zu schützen, haben das Fraunhofer IIS und Lobbe in den vergangenen drei Jahren das KI-gestützte Röntgensortiersystem DangerSort entwickelt und intensiv erprobt.

Seit Kurzem läuft die Anlage bei Lobbe im Testbetrieb. Im Sortierprozess durchleuchtet eine Röntgenquelle den vorbeilaufenden Verpackungsabfall auf dem Hochgeschwindigkeitsband – ähnlich einer Gepäckkontrolle am Flughafen. Ein Detektor erfasst fortlaufend Röntgenaufnahmen, die von einer speziell trainierten KI in Echtzeit analysiert werden. Erkennt das System einen verbauten oder verdeckten Akku, lösen Präzisionsdüsen in Millisekunden Luftstöße aus, die das Objekt in einen separaten Behälter ausschleusen. So wird der Materialstrom zuverlässig von Gefahrenträgern befreit, ohne den Durchsatz der Anlage zu beeinträchtigen.