Fraunhofer IIS: Ehemaliger Institutsleiter Prof. Heinz Gerhäuser wird 80
Am 24. Mai 2026 feiert Prof. Dr. Heinz Gerhäuser, Mitbegründer des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS und Mitentwickler des mp3-Formats, seinen 80. Geburtstag. Er wird von seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bis heute für seine bescheidene und anpackende Art geschätzt, die das Institut nachhaltig geprägt hat.
1946 in München geboren, begann Gerhäuser seinen Weg mit einer Lehre als Elektromechaniker – ein Zeichen seiner Nähe zur Praxis und seines Tatendrangs. Seine außergewöhnliche Begabung und sein handwerkliches Geschick führten ihn zum Ingenieurstudium in Nürnberg und Erlangen, das er 1980 mit der Promotion abschloss. Früh zeigte sich sein Streben, Lösungen zu schaffen und Wissen weiterzugeben: Nach dem Aufbau der Kontaktstelle für Technologietransfer an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), übernahm er ab 1984 Verantwortung als stellvertretender Geschäftsführer im Zentrum für Mikroelektronik (ZMI). Dieses ging 1985 in eine Arbeitsgruppe der Fraunhofer-Gesellschaft auf, aus der 1990 wiederum das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS (damals noch mit dem Zusatz »Angewandte Elektronik«) hervorging. 1993 wurde Prof. Gerhäuser in dessen Leitung berufen und übernahm nach Ausscheiden des Gründungsdirektors Prof. Dr. Dieter Seitzer 1998 die Geschäftsführung, die er bis 2011 innehatte. Seit 1999 war er zusätzlich Universitätsprofessor an der FAU und Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Kommunikationselektronik LIKE.
Erfolg und nachhaltiges Wachstum unter Prof. Gerhäuser
Unter der Führung von Prof. Gerhäuser entwickelte sich das Fraunhofer IIS zu einem der größten und erfolgreichsten Institute der Fraunhofer-Gesellschaft. Seine Fähigkeit, Visionen in konkrete Projekte umzusetzen, zeigte sich besonders in der Entwicklung moderner Audiostandards wie mp3. Prof. Gerhäuser war dabei nicht nur genialer Kopf, sondern auch teamorientierter Macher, der seine Kolleginnen und Kollegen stets motivierte und in den Mittelpunkt stellte. Seine Bescheidenheit und sein freundlicher Umgang machten ihn zu einem geschätzten Mentor vieler Nachwuchsforschenden. Neue Standorte des Fraunhofer IIS in Nürnberg, Fürth und Ilmenau entstanden unter seiner Leitung – ein Zeichen seines Innovationsgeists und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Prof. Gerhäuser war viele Jahre Vorsitzender im Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik und im Wissenschaftlich-Technischen Beirat der Bayerischen Staatsregierung. Zudem übernahm er Sprecherrollen für verschiedene Forschungsverbünde und Cluster, wo sein praktisches Denken und sein Teamgeist als Vorbild galten.
Würdigungen einer außergewöhnlichen Karriere
Für seine Leistungen und sein Wirken wurde Prof. Gerhäuser mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft und des Bayerischen Verdienstordens in Anerkennung um hervorragende Dienste um den Freistaat Bayern und das Bayerische Volk. 2007 wurde er stellvertretend für das Entwicklerteam des Audiocodierstandards mp3 in die Consumer Electronics Hall of Fame aufgenommen; darüber hinaus ist er Träger der Bürgermedaille der Stadt Erlangen. Von 2010 bis 2012 war er Vorsitzender im Wissenschaftlich-Technischen Beirat der Bayerischen Forschungsstiftung und von 2013 bis 2017 Präsident der Bayerischen Forschungsstiftung. Nicht zuletzt wurde er 2011 für seine Verdienste an der Fraunhofer-Gesellschaft mit dem »Fraunhofer« ausgezeichnet, einer Kopfskulptur des Namensgebers der Forschungsorganisation. 2012 erhielt er den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst.
»Im Namen der Institutsleitung und aller Mitarbeitenden gratuliere ich Heinz Gerhäuser sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag. Er hat die Fraunhofer-Gesellschaft und insbesondere das Fraunhofer IIS über viele Jahre entscheidend geprägt. Für mich persönlich ist es etwas Besonderes, dass wir bereits vor mehr als 30 Jahren gemeinsam an der Audiocodierung gearbeitet haben. Umso mehr freut es mich, dass wir diese Entwicklungen bis heute gemeinsam mit unseren Teams weiterführen und daraus neue Technologien entstehen.«, gratuliert Prof. Dr. Bernhard Grill, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IIS.
Seit seinem Ruhestand widmet sich Gerhäuser intensiv der Förderung von Kunst und Kreativität: Im von ihm und seiner Frau erworbenen und umfassend renovierten GER-Haus im oberfränkischen Waischenfeld erhalten Kunstschaffende aus Oberfranken und darüber hinaus eine außergewöhnliche Plattform, um ihre Werke zu erschaffen und in einem inspirierenden Umfeld einem breiten Publikum zu präsentieren. 2011 wurde er Ehrenbürger der Stadt Waischenfeld.