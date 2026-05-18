Würdigungen einer außergewöhnlichen Karriere

Für seine Leistungen und sein Wirken wurde Prof. Gerhäuser mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft und des Bayerischen Verdienstordens in Anerkennung um hervorragende Dienste um den Freistaat Bayern und das Bayerische Volk. 2007 wurde er stellvertretend für das Entwicklerteam des Audiocodierstandards mp3 in die Consumer Electronics Hall of Fame aufgenommen; darüber hinaus ist er Träger der Bürgermedaille der Stadt Erlangen. Von 2010 bis 2012 war er Vorsitzender im Wissenschaftlich-Technischen Beirat der Bayerischen Forschungsstiftung und von 2013 bis 2017 Präsident der Bayerischen Forschungsstiftung. Nicht zuletzt wurde er 2011 für seine Verdienste an der Fraunhofer-Gesellschaft mit dem »Fraunhofer« ausgezeichnet, einer Kopfskulptur des Namensgebers der Forschungsorganisation. 2012 erhielt er den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst.

»Im Namen der Institutsleitung und aller Mitarbeitenden gratuliere ich Heinz Gerhäuser sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag. Er hat die Fraunhofer-Gesellschaft und insbesondere das Fraunhofer IIS über viele Jahre entscheidend geprägt. Für mich persönlich ist es etwas Besonderes, dass wir bereits vor mehr als 30 Jahren gemeinsam an der Audiocodierung gearbeitet haben. Umso mehr freut es mich, dass wir diese Entwicklungen bis heute gemeinsam mit unseren Teams weiterführen und daraus neue Technologien entstehen.«, gratuliert Prof. Dr. Bernhard Grill, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IIS.

Seit seinem Ruhestand widmet sich Gerhäuser intensiv der Förderung von Kunst und Kreativität: Im von ihm und seiner Frau erworbenen und umfassend renovierten GER-Haus im oberfränkischen Waischenfeld erhalten Kunstschaffende aus Oberfranken und darüber hinaus eine außergewöhnliche Plattform, um ihre Werke zu erschaffen und in einem inspirierenden Umfeld einem breiten Publikum zu präsentieren. 2011 wurde er Ehrenbürger der Stadt Waischenfeld.