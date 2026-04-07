Nach 15 Jahren übergibt Prof. Albert Heuberger die Geschäftsführung des größten Fraunhofer-Instituts an seinen Institutsleiter-Kollegen Prof. Bernhard Grill. Heuberger bleibt ein weiteres Jahr Mitglied der Institutsleitung und fokussiert sich auf seine Rolle als Vorsitzender des Lenkungskreises der Forschungsfabrik Mikroelektronik (FMD) und Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik.

Mit Prof. Grill folgt ein erfahrener Wissenschaftler, der in seiner Karriere bereits zahlreiche bahnbrechende Audio-Technologien in die Anwendung geführt hat. Seit 1989 war er maßgeblich an der Entwicklung von vier Generationen weltweit erfolgreicher Audiocodecs beteiligt – vom bekanntesten Erfolg mp3 bis zu EVS, xHE-AAC und MPEG-H Audio. Im Jahr 2000 wurde er zusammen mit Karlheinz Brandenburg und Harald Popp, stellvertretend für das größere Team am Fraunhofer IIS, als Erfinder des mp3-Verfahrens mit dem »Deutschen Zukunftspreis« des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Seit 2013 ist er Bereichsleiter für Audio und Medientechnologien und wurde 2016 in die Institutsleitung berufen, mit der Zuständigkeit für diesen Bereich.

Darüber hinaus ist Grill ausgewiesener Experte für die Lizenzierung und Patentierung innovativer Technologien. In dieser Rolle ist er auch seit 2021 als Honorarprofessor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) tätig.

Gemeinsam mit seinen Kollegen in der Institutsleitung, Prof. Giovanni Del Galdo, Prof. Albert Heuberger und Prof. Alexander Martin, möchte Grill insbesondere Themen am Fraunhofer IIS stärken, die von hohem wissenschaftlichen Anspruch geprägt sind und entweder bereits heute hohe Wirtschaftserträge erzielen oder das Potenzial dazu haben. »Ein wichtiges Ziel ist die Förderung von skalierbaren Themen mit breiten Verwertungsmöglichkeiten. Neben der weiterhin sehr erfolgreichen Audiocodierung zählen dazu unter anderem 5G/6G-Technologien, Automotive-Anwendungen, robuste und stromsparende Verfahren für das Internet of Things und Empfangssysteme für das Galileo-System«, beschreibt Grill seine Vision. »Weitere Beispiele für Technologien, die unsere Zukunft gestalten, sind die Arbeiten an großen KI-Modellen für die Anwendung auf kleinen Geräten, die wir bereits heute am Fraunhofer IIS entwickeln«, so Grill weiter.