Fluid 4.0: Datenräume für Circular-Economy-Anwendungen in der Fluidtechnik

Im Projekt Fluid 4.0 wird an einem branchen- und herstellerübergreifenden Datenraum als Grundlage für Effizienzsteigerung und Zusammenarbeit in der Fluidtechnikindustrie geforscht. Hier steht für das Fraunhofer IIS die Nutzung von Verwaltungsschalen und Digitalen Zwillingen für Circular-Economy-Anwendungen im Fokus. Ziel ist es, Unternehmen datenbasiert während der Nutzungsphase oder am Lebensende eines Produkts bei der Auswahl der passenden R-Strategie – etwa Reparatur, Wiederaufbereitung oder Austausch – zu unterstützen. Der entwickelte Datenraum mit Verwaltungsschalen bildet dafür die Grundlage.

Auf der Hannover Messe zeigt ein Demonstrator, wie im Service- oder Störungsfall Informationen aus Entwicklung, Nutzung und Befundung zusammengeführt werden, um Empfehlungen für Reparatur, Wiederaufbereitung oder Austausch abzuleiten. Veranschaulicht wird dies an Praxisbeispielen aus einer Tiefziehpresse und einem Radlader. Damit demonstriert das Fraunhofer IIS, wie Datenräume konkrete Anwendungen für eine zirkuläre industrielle Wertschöpfung ermöglichen.

Forschungsergebnisse zum Nachlesen

Zur Hannover Messe veröffentlicht der Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer IIS projektbegleitende Publikationen. So erscheint zu Fluid 4.0 ein Manufacturing-X-White Paper zum Thema Föderierte Datenökosysteme für eine Circular Economy. Es befasst sich mit Entscheidungsunterstützungssystemen zur Auswahl geeigneter R-Strategien während der Nutzungsphase oder am Lebensende von Produkten als ein Beispiel innerhalb föderierter Datenökosysteme, vergleicht verschiedene Ansätze aus X-Projekten und gibt Handlungsempfehlungen für die Umsetzung in Datenräumen.

Weitere Informationen

Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer IIS auf der Hannover Messe 2026

Datum: Montag, 20.04.2026 – Freitag, 24.04.2026

Uhrzeit: Montag – Donnerstag, 9:00 – 18:00 Uhr | Freitag, 9:00 – 15:00 Uhr

Ort: Messegelände, Hermes Allee, 30521 Hannover

Stand: Gemeinschaftsstand »Plattform Industrie 4.0«, Halle 13, Stand C24