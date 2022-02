»Das Fraunhofer IIS ist schon ein ganz besonderer Ort«

Was sind Ihre Hauptaufgaben am Fraunhofer IIS?

Die Hauptaufgabe ist weiterhin die Leitung des Bereichs Audio und Medientechnologien mit seinen neun Abteilungen und die Betreuung der Audio-labs. Wir wollen hier eine möglichst breite Basis mit einer möglichst soliden Finanzierung aus unterschiedlichen Quellen. Neben der weiterhin sehr bedeutenden AAC-Codec-Familie, die heute in jedem Handy, TV oder auch Web-Browser zu finden ist, haben wir aktuell mehrere vielversprechende neue Projekte. Zum einen der neue Mobilfunk-Sprachcodec EVS (Enhanced Voice Services), der auf gutem Wege ist, die heutige doch recht bescheidene Sprachqualität auf Handys auf Hifi-Niveau zu heben. Zum anderen sind wir derzeit im weltweiten Wettbewerb um den zukünftigen TV-Ton mit dem neuen MPEG-H. MPEG-H ist im Mai 2017 als erstes derartiges System in Südkorea in den Regelbetrieb gegangen, um dann in 2018 die olympischen Winterspiele mit interaktivem und umhüllenden 3D-Klang zu übertragen.