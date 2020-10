Kann Computertomographie die Entwicklung von Autos beschleunigen?

»Die Automobilhersteller benötigen häufig nur das CT eines ganz bestimmten Fahrzeugteils«, erklärt Wolfgang Holub. »Für diese Fragestellungen ist die RoboCT hervorragend geeignet.« Die Idee dazu entstand am EZRT bereits 2005. Um CTs von Flugzeugflügeln aufzunehmen, wollte man Röntgenquelle und Detektor mithilfe von Roboterarmen um das Objekt kreisen lassen. Ein ambitioniertes Vorhaben, das 2015 in Kooperation mit einem Luftfahrtzulieferer an dem Außenflügel eines Business Jets gelang.

Was sich einfach anhört, ist in der Praxis schwer umzusetzen. Denn bei der RoboCT müssen sich die Röntgenquelle und der Detektor immer exakt gegenüberstehen, während sie um das Objekt rotieren. »Die besten Industrieroboter sind nur in einem Bereich von einem Millimeter genau«, verdeutlicht Holub. Für eine CT benötigt man aber eine Genauigkeit von mindestens zehn Mikrometern. Um trotzdem scharfe Bilder zu bekommen, nutzt das Team von Wolfgang Holub die Geometrie-Kalibrierung. Dabei wird von den Robotern ein Kalibrier-Objekt aus verschiedenen Richtungen aufgenommen. Aus diesen Daten kann man die Ungenauigkeit der Anlage berechnen und damit den Fehler bei der richtigen Messung ausgleichen.