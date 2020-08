FAQ rund um Edge AI

Edge AI verzichtet bewusst darauf, Rohdaten per Internet zu übertragen, in Clouds zu analysieren und auf Servern zu speichern. Stattdessen befindet sich die Intelligenz dort, wo sie benötigt wird: Nah am Sensor, der die Daten erzeugt. Verschickt werden lediglich Metadaten, also die Ergebnisse der intelligenten Auswertung. Bei einer Kamera zur Müdigkeitserkennung im Auto beinhalten die Metadaten etwa die Informationen »müde« oder »nicht müde«, nicht aber die Videoaufnahmen des Fahrers.