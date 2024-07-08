Die nächste Generation des Chipdesigns

Lernen am realen Beispiel – und was das bewirkt



Warum dieser Ansatz Erfolg verspricht, lässt sich gut am Beispiel von Johannes Gondan veranschaulichen. Er kam über seine Masterarbeit im Bereich Medizintechnik ans Fraunhofer IIS, ein Studium, das ihm zwar breite Grundlagen vermittelte, aber selten tiefer ins systematische Entwickeln führte. Für ihn bot das Trainee-Programm die ideale Möglichkeit, dieses Wissen zu bündeln und sich in einem strukturierten Rahmen weiterzuentwickeln.

Gondan gestaltete als Trainee im System-Engineering den gesamten Entwicklungsprozess eines neuen Demonstrators – von der Anforderungsanalyse über Konzeptentwürfe am Whiteboard bis hin zum Schaltplan- und Gehäusedesign. Besonders geprägt hat ihn dabei das Arbeiten im Team und die enge Begleitung durch die Mentorinnen und Mentoren: »Dass wir Schritt für Schritt ein funktionierendes System aufgebaut haben, war unglaublich lehrreich«, beschreibt er sein Traineeship rückblickend.

Solche Erfahrungen zeigen exemplarisch, wie schnell sich im Rahmen des Programms Kompetenzen aufbauen lassen: Innerhalb von sechs Monaten entwickeln die Teilnehmenden nicht nur fachliches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie komplexe Systeme entstehen und welche Rolle Zusammenarbeit, Struktur und Projektmanagement dabei spielen.