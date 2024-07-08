Die nächste Generation des Chipdesigns

Wer im April 2025 am Fraunhofer IIS zu Besuch war, konnte junge Gesichter über Schaltplänen, Whiteboards voller Systemskizzen und offene Datenblätter an den Bildschirmen erspähen: Hier startete gerade die erste Gruppe des BCDC-Trainee-Programms »Applied Chip-Design« – und mit ihr ein halbes Jahr umfassende Chipdesign-Ausbildung, die Theorie und Anwendung nahtlos verbindet. Im April 2026 wird nun die zweite Runde folgen und ausbauen, was schon im vorherigen Jahr so viel Anklang fand: Über sechs Monate intensiver Kompetenzaufbau in Methoden, Werkzeugen und Arbeitsweisen der modernen IC-Entwicklung. Doch das ist nicht alles: Neben der fachlichen Qualifizierung lernen die Trainees auch vieles über Zusammenarbeit und Projektmanagement, und wie man in internationalen Teams strukturiert ans Ziel kommt.