Von Neuronen inspiriert: neuromorphe Hardware und Chipdesign der Zukunft

Was ist ein Chip? Ein Chip ist eine elektrische Schaltung, die auf einigen Quadratmillimetern verschiedenste Funktionen erfüllen kann. In Zukunft können Chips noch energieeffizienter und schneller werden. Ein Beispiel dafür ist der ADELIA-Chip des Fraunhofer IIS. Solche Mixed-Signal-Inferenzbeschleuniger basieren auf neuromorpher Hardware und verarbeiten Daten wesentlich schneller als herkömmliche Chips. Ein weiteres Ziel ist es, bei KI-gestützten Sensorsystemen die Datenauswertung in Zukunft nicht mehr in die Cloud zu verlagern, sondern lokal am Endgerät anzuwenden.

Der aktuelle Markt verlangt immer komplexere und anspruchsvollere KI-Lösungen. Das Fraunhofer IIS entwickelt deshalb energieeffiziente und latenzarme, d.h reaktionsschnelle KI-Beschleuniger wie ADELIA in öffentlichen Förderprojekten zum Innovationsausbau für Systemintegratoren und Halbleiterhersteller.