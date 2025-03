Teuken-7B: Ein europäischer KI-Leuchtturm

449 Millionen Menschen, 27 Staaten, 24 Amtssprachen: Die Europäische Union ist vielfältig, genauso wie ihre Wirtschaft. Egal ob an der Schwarzmeerküste in Bulgarien oder in den französischen Überseegebieten im Pazifik, Sicherheitsstandards sind für europäische Firmen und ihre Mitarbeitenden ein Muss. Der technologische Wandel rund um KI stellt viele Unternehmen allerdings vor ein Dilemma: Sie möchten Sprachmodelle aufgrund ihrer vielen Vorteile gerne im Arbeitsalltag einsetzen, erwarten aber auch ein hohes Maß an Datenschutz. »Vor allem in sicherheitskritischen Bereichen wie der Automobilindustrie, der Medizin oder der Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die Daten nach höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards beim Unternehmen verbleiben«, sagt Fabian Küch, Gruppenleiter Natural Language Processing am Fraunhofer IIS. Diesen Bedarf hat das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Projekt OpenGPT-X aufgegriffen und mit dem KI-Sprachmodell Teuken-7B ein vollständig europäisches Open-Source-Modell veröffentlicht, das sicher verwendet werden kann.