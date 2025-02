Spezialisierte KI-Module für eine Vielzahl von Anwendungen



Allinga wird von einem Team aus über 60 Expertinnen und Experten entwickelt. Die beiden Module Allinga Ears für Spracherkennung und Allinga Voice für Sprachsynthese haben sich bereits erfolgreich auf dem Markt etabliert. Sie lassen sich unabhängig voneinander, aber auch in Kombination betreiben.

Allinga Voice verfügt über eine klare, flüssige Stimme, die wie ein echter Mensch klingt. Sie lässt sich auf lokale Dialekte oder Spezialwortschatz trainieren – so kommuniziert das System mit den Anwendern in deren gewohnter Alltagssprache. Ein Szenario, das der allgemeinen Sicherheit dient, ist die Generierung von barrierefreien Warnmeldungen. Im Katastrophenfall – z.B. einem Erdbeben – lassen sich mit Allinga Voice vollautomatisiert Anweisungen an die Zivilbevölkerung erstellen, die über Lautsprechersysteme im öffentlichen Raum und über das Radio wiedergegeben werden können – und dies schneller und flexibler, als es mit menschlichen Sprecherinnen und Sprechern möglich wäre. So sorgt die Technologie nicht nur für klare, eindeutige Kommunikation, sondern schafft auch die Grundlage für die Ausspielung von an den jeweiligen Ort angepassten Inhalten. Die Anwendung hat sich schon in der simulierten Praxis bewährt: Beim Bundeswarntag 2023 wurden im Rahmen der Emergency Warning Functionality (kurz EWF – übrigens auch eine im Fraunhofer IIS entstandenen Technologie) mit Allinga Voice erzeugte Meldungen erfolgreich an Digitalradios ausgespielt.