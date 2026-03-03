Wo KI auf Chip-Innovation trifft – Entdecken Sie auf dem KI-Festival, wie intelligente Hardware die Zukunft der KI gestaltet

Auf dem KI-Festival 2026 in Heilbronn präsentiert das Fraunhofer IIS gemeinsam mit dem Fraunhofer IAF das Forschungs- und Innovationszentrum für Chip AI. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und spezialisierter Halbleitertechnologie – ein entscheidender Baustein für die nächste Generation von KI-Anwendungen.

Erfahren Sie, wie innovative Chips für KI-Anwendungen entwickelt werden und wie KI selbst genutzt wird, um Entwicklungsprozesse im Chip-Design zu automatisieren, zu optimieren und abzusichern. Ziel des Forschungs- und Innovationszentrum für Chip AI ist es, leistungsfähige und vertrauenswürdige KI-Hardware „Made in Germany“ zu ermöglichen und die technologische Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas nachhaltig zu stärken.

Besuchen Sie uns auf dem KI-Festival und entdecken Sie, wie Forschung und Innovation die Grundlage für die KI-Systeme von morgen schaffen. Das Festival bringt Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft zusammen und macht Zukunftstechnologien für ein breites Publikum erlebbar.