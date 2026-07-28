Leistungsschub mit KI – Quantencomputing-basierte Methoden machen das Training großer KI-Modelle effizient

Wenige Qubits sind kein Dealbreaker

Im Projekt werden zunächst verschiedenste Strategien zur Umsetzung von Trainingsverfahren analysiert und für eine Berechnung auf Quantencomputern gestaltet. Zudem werden diese Quantensysteme auf ihre Robustheit, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit getestet. Die so entwickelten Software-Werkzeuge dienen dann dazu, genau diejenigen Szenarien zu identifizieren, in denen eine Beschleunigung durch Quantenberechnung trotzdem einen deutlichen wirtschaftlichen und im Hinblick auf die Ressourceneffizienz auch ökologischen Vorteil bieten – selbst, wenn diese Quantencomputer heute noch auf wenige QuBits beschränkt sind.

Im Benchmark Leistungsfähigkeit und Ressourceneffizienz beweisen

Zusammen mit den assoziierten Partnern werden Lernmodelle auf der Basis ihrer Trainingsdaten entwickelt und bewertet, die dann in die Weiterentwicklung der Software-Werkzeuge einfließen. Zusammen mit infoteam und OptWare unterziehen die Quantencomputing-Experten des Fraunhofer IIS dann die Modelllösungen einer an der Praxis ausgerichteten Evaluierungs- und Bewertungsphase. Ziel ist es zu zeigen, dass quantenunterstützte Trainingsansätze trotz der erwarteten weiter steigenden Nutzung von KI und des damit verbundenen Rechenbedarfs einen wesentlichen Beitrag zu einer klimafreundlichen Entwicklung von KI leisten können.



Das Projekt wurde im Juli im Verbundforschungsprogramm "Digitalisierung" (BayVFP) des Freistaates Bayern gestartet und ist auf 3 Jahre angelegt.