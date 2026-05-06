GEO-Satelliten übertragen riesige Datenmengen, decken große Bereiche am Boden ab und sind zuverlässig verfügbar. Dabei bedienen sie vor allem weniger latenzkritische Anwendungen wie Streaming oder das Ausbringen von Software-Updates. In zukünftigen 3D-Netzen können sie daher einen stabilen, kapazitätsstarken Überbau zu den dynamischeren und erdnahen Komponenten von NTNs bilden. Außerdem können sie bei Ausfällen und Engpässen einspringen, um eine weltweite Konnektivität ohne Lücken zu gewährleisten.

In dem kürzlich durchgeführten Kommunikationsexperiment mit dem geostationären Heinrich-Hertz-Satelliten hat das Fraunhofer IIS eine breitbandige 5G-NTN-Verbindung demonstriert. Die Ende-zu-Ende-Übertragung im Frequenzband n512 (Ka-Band) basierte auf 3GPP Release 18 des 5G-Standards. Die Forschenden nutzten verschiedene Bandbreiten von 50 bis 100 MHz und erzielten dabei Datenraten von bis zu 137 Mbit/s.