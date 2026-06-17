Zum Start von DTV+ im regulären Sendebetrieb, hat Globo einen Showroom für Interessierte in Rio de Janeiro eröffnet.

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in Brasilien eine neue Ära des Fernsehens: Mit dem Start des neuen terrestrischen TV-Standards DTV+ (auch bekannt als TV 3.0) erleben Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals ein Fernsehen, das sich an ihre persönlichen Vorlieben anpasst – interaktiv, individuell und deutlich immersiver als bisher.

Ein zentraler Bestandteil dieser Entwicklung ist die Audiotechnologie MPEG‑H, maßgeblich mitentwickelt am Fraunhofer IIS. Sie ermöglicht es, den Ton des live übertragenen Fußballspiels selbst zu steuern: Fans können beispielsweise die Stadionatmosphäre verstärken, den Kommentar leiser stellen oder alternative Audiooptionen auswählen. So entsteht ein völlig neues, persönliches Fernseherlebnis.

Damit wird Brasilien zum Vorreiter für eine neue Generation des Fernsehens. Das örtliche Sendernetzwerk Globo, das größte Medienunternehmen in Südamerika, hat kurz vor Beginn der WM den regulären 24/7-Betrieb von DTV+ aufgenommen und überträgt die Spiele über das neue System. Erstmals wird damit die vollständige Sendekette aus Produktion, Übertragung und Empfang im Regelbetrieb live eingesetzt.

Die kommerzielle Einführung von DTV+ markiert den Übergang von regulatorischen Vorbereitungen und Testphasen hin zu einem kontinuierlichen Rundfunkbetrieb im Free-TV. Der Rollout startet in den Metropolregionen Rio de Janeiro, São Paulo und Brasília und soll schrittweise auf weitere Städte ausgeweitet werden. Bis 2030 soll die Abdeckung 15 wichtige Ballungsräume erreichen.

»Das ist Fernsehen, das sich den Menschen anpasst – nicht umgekehrt«, beschreibt Harald Fuchs, Leiter der Abteilung Mediensysteme und Anwendungen am Fraunhofer IIS, den Roll-Out dieser neuen Technologie im größten Land Südamerikas. »Brasilien zeigt, was heute technisch möglich ist: ein hybrides System aus klassischem Antennenfernsehen und Internet, das Interaktivität und Personalisierung in den Mittelpunkt stellt.«

DTV+-Empfänger sind bereits im brasilianischen Einzelhandel erhältlich, weitere Fernseher und Set-Top-Boxen werden in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Standardisierung: Alle DTV+-Empfänger unterstützen MPEG‑H Audio, auch über HDMI-Schnittstellen, sodass kompatible Soundbars und Heimkinosysteme eingebunden werden können. Zahlreiche Hersteller haben sich dem MPEG-H Audio Trademark Programm angeschlossen. Dadurch wird Interoperabilität und eine nahtlose Integration garantiert.

Mit den Fußballspielen auf Sendung, Geräten in den Regalen und dem weltweit größten Sportpublikum vor den Bildschirmen ist der Start von DTV+ in Brasilien ein Meilenstein, den die globale Rundfunkbranche genau beobachten wird. Denn ab jetzt können TV-Übertragungen wie die der Fußball-Weltmeisterschaft zu einem noch immersiveren und damit intensiveren Erlebnis werden.