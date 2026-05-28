Am Flughafen in Nürnberg wurde am 26. Mai die Zukunft der Reiseassistenz getestet: Ohne das Smartphone zücken zu müssen, konnten Reisende und Wartende Informationen rund um den Flughafen von einem Auskunftsroboter in der Abflughalle erhalten.

Lokales, selbstständiges »Roboter-Sprachhirn« führt Auskunftsdialog

Digitale Systeme, die auf Spracheingabe beruhen, kennen viele aus dem Fahrzeug oder von dialoggesteuerten Anrufsysteme, ebenso wie KI-Chat-Bots auf Websites. Diese sind über große KI-Modelle realisiert, die via Cloud-Anbindung in Rechenzentren laufen. Für den am Flughafen Nürnberg vorgestellten Ansatz wurden drei KI-Modelle gezielt verkleinert, um lokal und schnell zu agieren. Ein Modell zum mehrsprachigen Verstehen gesprochener Sprache, eines zum Verstehen und Beantworten der Fragen und eines zur Erzeugung von gesprochener Sprache in der Sprache des Fragenden.

Anfragen werden dabei normalerweise an große und rechenaufwändige KI-Modelle in die Cloud übertragen und in Rechenzentren verarbeitet. In dem hier präsentierten Ansatz werden die Anfragen in Form von Audioaufnahmen zu Text transkribiert, die Anfrage über ein komprimiertes lokales Large Language Model (LLM) mit Anbindung an das ebenfalls am Fraunhofer IIS entwickelte Retrieval-Augmented Generation (RAG)-System beantwortet und die Antwort schließlich mittels eines Text-To-Speech Modells über Lautsprecher ausgegeben. Das Besondere: Alle Modelle laufen lokal auf einem Edge-Device und keine sensiblen Audiodaten verlassen das Gerät.

Für das Projekt in Nürnberg integrierten die Forschenden des Fraunhofer IIS umfangreiche flughafenspezifische Informationen in diese Modelle, um Reisenden präzise und kontextbezogene Auskünfte zu geben.

»Die KI-Expertinnen und -Experten des Fraunhofer IIS in Nürnberg haben hierfür einen Roboter entwickelt, der als selbstständig antwortender Auskunftsassistent dient. Als in der Region verwurzeltes Unternehmen sind wir dabei sehr gerne Partner. Wir bieten dem Fraunhofer IIS eine Plattform, um praktische Erfahrungswerte zu sammeln, und unseren Gästen ein außergewöhnliches, innovatives Auskunftserlebnis.«, freut sich Christian Albrecht, Leiter der Unternehmenskommunikation am Airport Nürnberg.

