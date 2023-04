Wie der Einsatz von mioty® bei der Kaffeeherstellung nützen kann

»Um dieses Problem zu lösen, wäre ein Einsatz von mioty® denkbar«, sagt Dünkler. So könnten Sensoren entweder in der Nähe, an den Säcken mit den Kaffeebohnen oder auch in den Lagerhäusern angebracht werden, die permanent Temperatur bzw. Feuchtigkeit überwachen und diese Daten dann für die Auswertung übermitteln. Die aufgezeichneten Daten könnten Rückschlüsse auf die Bedingungen während des Transports oder der Lagerung geben und damit aussagekräftige Informationen über die Qualität der Bohnen bereitstellen. mioty® ist zwar an sich für eine stationäre Anwendung in einem festen Areal konzipiert, mittels einer Zwischenspeicherung der Sensordaten ließe sich die mobile Aufzeichnung unterwegs aber prinzipiell realisieren. Darüber hinaus ist der Einsatz von mioty® auch in weiteren Bereichen des Herstellungsprozesses zum Beispiel der Überwachung der Röstmaschinen möglich.



mioty® - Interessant für Luxusgüter?

Mit Blick auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von mioty® in der Qualitätssicherung von Kaffee stellt sich natürlich die Frage: Warum ist das wichtig? Ist eine technologische Lösung wie mioty® in diesem Anwendungsfeld überhaupt sinnvoll? Klar ist, dass es sich bei Kaffee nicht nur einfach um ein Lebensmittel handelt, sondern um ein Konsumgut, bei dem ähnlich wie bei Wein sehr hohe Anforderungen an den Geschmack bestehen – insbesondere im qualitativ und preislich höheren Segment. Reiner Sulzer von Espressone erklärt: »Die Kunden stellen hohe Erwartungen an die geschmackliche Qualität des Kaffees. Um die Kundenerwartungen hinsichtlich der Qualitätsversprechen einhalten zu können, ist eine genaue Qualitätskontrolle essenziell. mioty® birgt vor allem im Transport Potenzial, die Qualitätskontrolle zu optimieren.«

Schlussendlich ist die kontinuierliche Überwachung der Umwelteinflüsse nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Ökologie. Denkbar wäre der Einsatz von mioty® zum Beispiel auch im Anbau von Kaffee. Die Technologie könnte helfen, für den Anbau wichtige Umweltfaktoren wie die Bodenfeuchte genauer zu kontrollieren. Durch die Überwachung der Qualitätsparameter vom Anbau bis hin zur Röstung können Ressourcen gespart werden und Ernteausfälle sowie Aussonderungen von mangelhaften Chargen reduziert werden, was schlussendlich auch einen Gewinn für die Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung bedeutet. Darauf erst einmal einen Kaffee!