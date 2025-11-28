Magnetfelder im Fokus

Besuchen Sie uns am 25.–26. März 2026 in Augsburg, um mehr über die Technologien des Bereichs Smart Sensing and Electronics des Fraunhofer IIS zu erfahren. Wir präsentieren Ihnen unsere Lösungen zur präzisen Magnetfeldmessung und Kalibrierung.

Unsere Highlights auf der Messe

HallinSight® – Vektorielle Magnetfeldmessung

HallinSight® steht für präzise vektorielle magnetische Messungen mit der Möglichkeit der hochflexiblen Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Anwendungen wie die Charakterisierung von Dauermagneten und die Inspektion von magnetischen Komponenten. Sie liefert genaue Informationen zur Position und Orientierung von Magneten, unabhängig von deren Form, und ist gleichzeitig unempfindlich gegenüber Störfeldern und Temperaturschwankungen. Dadurch eignet sich HallinSight® besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, Elektromobilität und Medizintechnik, bei denen hohe Präzision und Zuverlässigkeit gefordert sind.

3D-Helmholtz-Spulen – Individuelle Messtechnik

Unsere speziell angepassten 3D-Helmholtz-Spulen erzeugen homogene Magnetfelder, die die Kalibrierung und Verifizierung von Magnetfeldmesssystemen ermöglichen. Diese Spulen sind ein wichtiger Bestandteil unserer präzisen Messmethoden und bieten zuverlässige Ergebnisse bei der Entwicklung und Validierung magnetfeldbasierter Anwendungen.

Kommen Sie vorbei: Halle 2, Stand C37

Lernen Sie unsere Technologien kennen, erleben Sie Live-Demonstrationen und sprechen Sie mit unseren Experten über Ihre individuellen Anforderungen. Wir freuen uns, Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam über Lösungen für Ihre Herausforderungen zu diskutieren.