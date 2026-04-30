Wie wird Quantencomputing von einer experimentellen Technologie zu einem Werkzeug für Industrie, Logistik und Kommunikation?

Am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS wird entlang der gesamten Quanten-Wertschöpfungskette geforscht – von der Entwicklung skalierbarer Quantenhardware und Steuerungselektronik über Quantenalgorithmen und Software für Quantencomputer bis hin zu konkreten industriellen Anwendungen.

Im Vortrag erhaltet ihr Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten, die den Einsatz von Quantencomputern und -algorithmen in industriellen Szenarien vorbereiten. Dazu zählen neue Ansätze für die Rekonstruktion tomografischer Volumenbilder in der Röntgentechnik, hybride quanten-klassische Optimierungsverfahren für Logistik, Produktion und Infrastruktur sowie Methoden, um die abstrakten Quantenalgorithmen so effizient wie möglich in die eigentliche Sprache der Quantenhardware zu übersetzen. Darüber hinaus werden Technologien vorgestellt, die eine Skalierung von Quantencomputern ermöglichen, wie etwa hochintegrierte Steuer- und Ausleseelektronik, Abschirm- und Kontrollsysteme für Quantensysteme sowie echtzeitfähige Regelung optischer Komponenten.

Besucht das Fraunhofer IIS am 17. Juni 2026 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „MQV-Einblicke – Quantenwissenschaften vor Ort erleben“.

Der Vortrag beginnt um 17:30 Uhr. Die anschließende Besichtigung der Antennenmesshalle, des Kryostat- und Laser-Labors sowie der Exponate endet gegen 19:30 Uhr. Sowohl der Vortragsraum als auch die Exponate sind barrierefrei zugänglich; der Weg bis zum Eintritt der Antennenmesshalle ist ebenfalls barrierefrei.